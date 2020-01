Il coronavirus sta raggiungendo l'Europa: a seguito dei casi confermati in terra francese, ora c'è un caso certo anche in Germania.

Dopo i casi confermati in Francia, il coronavirus è arrivato anche in Germania. A dare la notizia è stato il quotidiano tedesco Der Spiegel, che ha anche allegato il comunicato del Ministero dell’Interno. Poche ore prima lo stato aveva valutato l’ipotesi di far evacuare i cittadini tedeschi viventi in quella città.