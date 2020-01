Nuova scossa di terremoto in Turchia. Un sisma di magnitudo 5.1 è stato registrato nella provincia di Manisa, nella zona ovest del Paese.

In Turchia torna la paura. Registrata una nuova scossa di terremoto nel pomeriggio di martedì 28 gennaio. A pochi giorni dal sisma che ha causato 41 morti, la terra è tornata a tremare.

Nuova scossa a Manisa

Ci si aspettava che tornasse a tremare, ma non così forte. A pochi giorni dal terremoto che venerdì 24 gennaio ha colpito la Turchia orientale, nel primo pomeriggio di martedì 28 una nuova scossa ha inondato la provincia di Manisa scatenando il panico tra la gente. Il sisma, inizialmente registrato di magnitudo 4.8, è stato avvertito nella zona occidentale turca, ed è stato confermato dall’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze della Turchia. A riportarlo il sito ‘Sabah’, che nei dettagli ha specificato che l’epicentro del terremoto è stato localizzato nel distretto di Kirkagac, ad una profondità di circa sette chilometri.

Avvertito anche nelle province limitrofe, come Smirne, Aydin e Denizli, le autorità locali non hanno per ora diffuso la notizia di vittime o danni, nonostante la popolazione si sia riversata in strada. L’Usgs ha successivamente dichiarato che la scossa avvertita era di magnitudo 5.1.

Turchia tra morti e feriti

Nel frattempo che la terra continua a tremare, in Turchia una bimba di due anni è stata estratta viva dalle macerie del proprio condominio. Con lei anche la madre, entrambe miracolosamente vive dopo essere rimaste sotto i detriti per più di 24 ore. Per ora i morti accertati sono ben 41, con almeno 1.607 persone che hanno ricevuto cure mediche nei vari ospedali. La protezione civile di Ankara, Afad, ha dichiarato che ci sarebbero ancora delle persone sotto le macerie, motivo per cui le attività di ricerca e soccorso proseguono nelle zone colpite dal sisma di venerdì, Elazig e la vicina Malatya.

Il terremoto, nella sua prima scossa, era stato di magnitudo 6.8.