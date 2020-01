Stando a quanto dicono i motori di ricerca, molti utenti di diverse parti del mondo credono che il Coronavirus cinese sia collegato alla birra Corona.

GoogleTrends ha svelato che le ricerche effettuate dagli utenti in merito al Coronavirus mostrano come ci siano ancora molte persone confuse in merito alla sua origine: sono infatti tantissime quelle che, stando ai motori di ricerca, credono che sia legato alla birra Corona.

Coronavirus legato alla birra Corona

Dopo l’aumento del numero di morti e contagi, che stando all’ultimo bollettino di martedì 28 gennaio 2020 sarebbero rispettivamente 131 e 5.571, la ricerca dei termini “sintomi di coronavirus” è aumentata del 1.050% rispetto alla settimana precedente. Le prime cinque ricerche in merito includono locuzioni simili a “come prevenire coronavirus“e “come si diffonde il coronavirus“. Ma Google ha rilevato come ci sia stato anche un picco nelle ricerche di “virus della birra Corona“.

Questo perché apparentemente gli utenti hanno l’impressione che, condividendo il termine “corona” nel nome, il virus cinese abbia a che fare con il noto marchio.

Ricerche del genere sono state prevalenti in Nord America (ma non in Messico, luogo di produzione della birra) e in Europa occidentale (soprattutto in Finlandia). Non esenti nemmeno Australia, India, Indonesia, Giappone e Nuova Zelanda.

Inutile dire che l’unica cosa che birra e n-CoV hanno in comune è l’origine dei loro nomi dal latino corōna. Il termine, che significa appunto “corona“, è rimasto invariato nelle principali lingue romanze tra cui catalano, spagnolo e italiano. I coronavirus sono stati nominati così per l’aspetto caratteristico della forma infettiva del virus che, osservata al microscopio, ricorda l’immagine di una corona reale. La birra messicana invece ha tale nome perché, come si legge sull’etichetta, è una bevanda talmente unica e di elevata qualità che dovrebbe essere bevuta dai sovrani.