Parte il conto alla rovescia per la Brexit: venerdì 31 gennaio il Regno Unito esce dall'Unione Europea. Attesa per il discorso di Johnson.

Il giorno della Brexit è arrivato, il contro alla rovescia è terminato: venerdì 31 gennaio è la data formale per il divorzio del Regno Unito dall’Unione Europea. Dalla mezzanotte, infatti, gli inglesi non faranno più parte dell’Ue. In serata, inoltre, è atteso il discorso del primo ministro Boris Johnson che ha già assicurato che non vi saranno ulteriori proroghe.

Brexit, il conto alla rovescia

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è stata approvata sia dal Parlamento Ue sia dal Consiglio dei Ministri. La data fissata per la Brexit è venerdì 31 gennaio 2020: c’è attesa per il discorso di Boris Johnson. Il primo ministro, infatti, annuncerà alle ore 22 (ora locale) un'”opportunità storica” e chiederà aiuto all’opinione pubblica per “liberare tutto il potenziale di questo Paese e far salire di livello l’intero Regno Unito”.

Sull’edificio di Downing Street, in contemporanea alle parole di Johnson sulla Brexit, apparirà un conto alla rovescia per l’uscita del Regno Unito dall’Unione.

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha annunciato su Twitter: “Sono sollevato dal fatto che siamo riusciti a prevenire il caos del ‘no deal’. Ma rimane un peccato che la Gran Bretagna, se ne vada”. “Spero – ha aggiunto infine – che potremo concordare una nuova partnership”.

Il discorso di Boris Johnson

Il primo ministro britannico ha dichiarato che “questa notte (31 gennaio ndr.) non segna una fine, ma un inizio, un momento in cui spunta l’alba e si alza il sipario per un nuovo atto”. Un processo iniziato il 23 giugno 2016 da un referendum popolare nel quale i sì al divorzio prevalsero sui no.

Alle ore 23 (ora locale, mezzanotte in italia), Johnson parlerà ai cittadini in diretta televisiva: “Il nostro lavoro come governo – ha detto in uno stralcio -, il mio lavoro, è ora di riunire questo Paese e di portarlo avanti”.

“Questa è l’alba di una nuova era in cui non possiamo più accettare che le opportunità della vostra vita, della vita della vostra famiglia, debba dipendere da quale parte del Paese siate nati”. “Non accetteremo – ha concluso il numero uno di Downing Street – che queste opportunità siano quindi condizionate dalle disparità fra grandi città come Londra e aree più depresse o trascurate come il nord dell’Inghilterra”.