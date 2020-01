Alla mezzanotte del 31 gennaio 2020 sarà effettiva l'uscita del Regno Unito dall'Ue. Cosa cambia nell'immediato con la Brexit?

Alla mezzanotte del 31 gennaio 2020 sarà effettiva la cosiddetta Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Dopo 3 anni dal referendum che ha visto la vittoria del Leave, con la maggioranza conservatrice di Boris Johnson si è giunti ad un punto di svolta. La scissione non sarà in realtà definitiva fino al 31 dicembre 2020. Per tutto l’anno è previsto infatti un periodo di transizione durante il quale resterà in vigore la maggior parte delle regole pratiche previste dagli accordi attuali. Cosa cambia quindi con il 1° febbraio 2020? Le novità per residenti e turisti sono numerose.

Brexit: cosa cambia

Con il primo febbraio 2020 saranno perlopiù simbolici i cambiamenti immediati. Dai palazzi dell’Unione a Bruxelles verrà innanzitutto rimossa la Union Jack, la bandiera del Regno Unito. Dall’altro lato i vessilli europei non compariranno più sugli edifici del potere britannico.

L’Unione Europea, per la prima volta nella sua storia, perderà un Paese e con questo 446 milioni di abitanti. Il Regno Unito rimarrà privo dei propri deputati, lasciando così liberi 73 posti nel Parlamento europeo, di cui 3 andranno all’Italia. Londra rinuncia poi al commissario europeo e i suoi rappresentanti saranno esclusi dalle decisioni prese d’ora in avanti. Ciononostante, il Paese continuerà a contribuire al bilancio comunitario fino al completamento della transizione. Per i cittadini britannici non saranno più accessibili i concorsi per posti di funzionari dell’Unione.

Residenti e turisti

Per i cittadini di Paesi Ue già registrati come residenti nel Regno Unito, di fatto le cose rimarranno invariate. Potranno infatti mantenere i diritti di cui godono attualmente nel Paese di accoglienza.

I cambiamenti coinvolgeranno invece gli ingressi successivi. Dal 2021 diventerà infatti effettivo il termine della libertà di movimento e verranno introdotte nuove regole che, sostanzialmente, equipareranno i cittadini europei a quelli extracomunitari. Per viaggiare sarà quindi necessario il passaporto e verranno introdotte norme più stringenti per i visti, i turisti e i lavoratori.

I negoziati

Una volta entrata in vigore la Brexit partiranno i negoziati che dovranno definire i rapporti futuri tra la Gran Bretagna e l’Unione Europea. I colloqui entreranno nel vivo a marzo e daranno la priorità al dossier dei rapporti commerciali. Fra gli obiettivi di Johnson, un trattato di libero scambio con i Paesi dell’Unione. I tempi stretti e la complessità della questione potrebbero però ostacolare il raggiungimento di una conclusione, col rischio di un nuovo “no deal” a fine anno.