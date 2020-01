Il primo caso di bambino infettato dal coronavirus è stato registrato in Germania. Il piccolo avrebbe contratto la malattia dal padre già infettato.

Arriva dalla Germania la conferma del primo caso di bambino colpito da coronavirus. La notizia è stata data dal ministero della Salute della Baviera, il quale ha sottolineato come il piccolo abbia contratto la malattia dal padre, un dipendente della ditta Webasto che aveva già contratto il virus in precedenza. Al momento in Germania i casi accertati di coronavirus sono in tutto sei, tutto collegati ad una donna cinese ospitata per qualche giorno proprio dall’azienda bavarese Webasto.