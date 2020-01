Coronavirus, quanti morti a oggi? Il bilancio aggiornato

Il bilancio dei morti per coronavirus si aggrava di giorno in giorno, mentre l'Oms ha disposto l'emergenza globale: i dati aggiornati.

Partito dalla città cinese di Wuhan, il coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I morti continuano ad aumentare e i casi di contagio sembrano riguardare ormai l’intero pianeta. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia: i contagi da coronavirus aumentano. Nella serata di giovedì 30 gennaio, in Italia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha confermato la presenza di due casi di coronavirus a Roma. Si tratterebbe di due turisti cinesi che sono stati posti in isolamento nella stanza di un albergo. I voli dalla Cina sono stati quindi bloccati per evitare un’epidemia. Ma quanti sono, oggi, i morti per coronavirus?

Coronavirus, quanti sono i morti?

Il bilancio dei morti per coronavirus è in continuo aumento: secondo gli ultimi dati, si parla di 213 decessi totali e 2mila nuovi casi di contagio.

Soltanto in Cina, inoltre, si contano almeno 1527 pazienti in condizioni gravi; mentre in Europa il numero di infetti è salito a 14. Cinque casi confermati in Germania, sei in Francia, uno in Finlandia e due in Italia. In Sud Corea, infine, sono undici i casi da Coronavirus confermati. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha rivelato che 42 delle 43 nuove vittime sono state registrate nella provincia dell’Hubei, da dove è iniziato il contagio.

Coronavirus, le ultime novità

Le condizioni dei due turisti cinesi ricoverati per coronavirus all’ospedale Spallanzani di Roma rimangono stabili. L’uomo ha 67 anni e la moglie ne ha invece 66: alloggiavano al Grand Hotel Palatino, nel cuore della Capitale. Una volta atterrati a Milano Malpensa, i due avrebbero dovuto proseguire il loro tour nel Bel Paese visitando Sorrento, Roma e Cassino.

Insieme a loro c’era una comitiva di almeno venti persone.

Nella giornata del 30 gennaio, invece, una nave da crociera è rimasta bloccata per ore a Civitavecchia prima che le fosse concesso lo sbarco. Alcune persone a bordo, infatti, avevano presentato sintomi sospetti riconducibili al coronavirus.