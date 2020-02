Un sisma di magnitudo 4.7 ha interessato la Grecia nella serata di sabato 1 febbraio 2020: l'epicentro non si trovava a molta distanza dall'Albania.

Paura in Grecia, nella zona di Kanallaki, dove alle 22:22 ora italiana si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4.7. L’epicentro, localizzato ad una profondità di 10 km, si trova a poca distanza dal confine dell’Albania e a 200 km in linea d’aria dalla Puglia.

Terremoto in Grecia di magnitudo 4.7

Stando a quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofosica e Vulcanologia (INGV) l’evento si è verificato a 13 chilometri a sud-ovest di Kanallakion, cittadina greca di 2500 abitanti, a 34 chilometri a nord-ovest di Preveza, comune con una popolazione che conta 17300 individui e a 64 chilometri a sud-ovest di Ioannina in cui vivono 641000 persone. Il punto in cui ha avuto origine il sommovimento si trova poi a 246 chilometri a sud di Tirana, capitale albanese di 375.000 abitanti.

Il terremoto sarebbe stato avvertito distintamente dalla popolazione, anche se non si hanno ancora notizie di danni a cose o persone.

Terremoto in Liguria

Nella stessa serata di sabato 1 febbraio 2020 anche l’Italia non è stata esente da eventi sismici. Precisamente alle ore 22 il medesimo INGV ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.0 in Liguria, esattamente a Santo Stefano D’Aveto in provincia di Genova. Gli studiosi hanno localizzato l’ipocentro a 11 km di profondità e questo si trova ad una distanza di 41 km dal capoluogo della regione.

Le altre città più vicine al punto originario sono poi Piacenza, La Spezia e Pavia, tutte comunque molto distanti per avvertire una scossa di così lieve entità. I km che le separano dall’origine del sisma sono infatti rispettivamente 58, 62 e 71.