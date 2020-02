Tragedia in Australia: un ubriaco alla guida di un furgoncino ha investito un gruppo di bambini a Sydney e ne ha uccisi quattro.

Un uomo ubriaco alla guida di un furgoncino ha investito un gruppo di bambini in Australia, a Sydney, e ne ha uccisi quattro. Un tragico incidente avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 febbraio. Le vittime sono due sorelline, il loro fratellino e un cugino: tutti di età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Altri tre bimbi, invece, sono rimasti feriti. L’autista, un ragazzo di 29 anni, è ora accusato di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.





Sydney, ubriaco investe bambini

Tragedia nella notte in Australia: un gruppo di bambini a Sydney è stato investito da un furgoncino guidato da un ubriaco. L’incidente si è verificato nella notte tra l’1 e il 2 febbraio nel sobborgo di Oatlands, nella parte occidentale di Sydney.

Da quanto si apprende, inoltre, i piccoli stavano camminando sul marciapiede quando all’improvviso il pickup è piombato contro di loro. Alla guida del mezzo c’era un ragazzo di 29 anni in condizioni alterate dall’alcol. Ora il giovane è accusato di omicidio colposo e guida in stato di ebbrezza.

Quattro bimbi sarebbero morti: tra di loro ci sarebbero due sorelline, un fratellino e il loro cuginetto. Altri tre ragazzini, infine, sono rimasti gravemente feriti nell’impatto. Per loro è scattato il ricovero immediato in ospedale: le loro condizioni sono gravi, ma non rischiano la vita. Tutte le vittime avevano un’età compresa tra gli 8 e i 13 anni. Le due sorelle e il loro fratello deceduti erano tre dei sei figli di Daniel e Leila Abdallah.