Un volo dell'Air Canada ha sorvolato l'aeroporto di Madrid per diverse ore, prima di effettuare un atterraggio di emergenza.

Un aereo di Air Canada con 128 passeggeri a bordo, decollato dall’aeroporto di Madrid è rimasto in volo sopra lo scalo spagnolo per oltre tre ore in attesa di un atterraggio d’emergenza. L’aeromobile era diretto a Toronto. Da quanto si apprende da Aena (società iberica che gestisce l’impianto), l’aereo avrebbe riscontrato un “problema tecnico”, ossia un malfunzionamento a un carrello, si ipotizza la perdita di una delle 10 ruote, che potrebbe essere finita dentro ad uno dei due motori. Il Boeing 767, di quasi 31 anni ha effettuato un lungo volo, durato diverse ore, per scaricare il carburante contenuto nel serbatoio, secondo i regolamenti internazionali infatti, gli aerei non possono atterrare con un carico di kerosene superiore a quello indicato.

Da un audio diffuso dal quotidiano spagnolo El Mundo, uno dei piloti avrebbe comunicato ai passeggeri che per un “piccolo problema a una delle ruote. E dal momento che siamo pieni di carburante allora dobbiamo alleggerirci un pochino prima di atterrare”.

Emergenza per un volo Air Canada a Madrid

L’aereo era decollato alle 14.57 dallo scalo di Madrid-Barajas, in ritardo a seguito di un avvistamento di un drone sulle piste dell’aeroporto che ne aveva causato la chiusura. Una volta in quota, il pilota si sarebbe messo in contatto con la torre di controllo per chiedere di poter rientrare. Il volo era preparato per un volo transoceanico e dunque era rifornito di moltissimo carburante. Per il suo smaltimento potrebbero servirci anche 4-5 ore, durante le quali l’aeromobile ha sorvolato nei pressi dello scalo spagnolo.

Secondo quanto riportato nei regolamenti internazionali il Boeing 767 non dovrebbe pesare più di 145 mila chilogrammi per poter toccare terra in sicurezza, anche se, dato il guasto alle ruote sarebbe preferibile un peso ancor più ridotto.