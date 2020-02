L'università A&M del Texas è stata teatro di una sparatoria che ha causato la morte di due persone: la Polizia si trova sul posto.

Due persone sono morte e una è rimasta ferita nel corso di una sparatoria verificatasi nel dormitorio di dell’università A&M in Texas. L’evento si è svolto all’ingresso del Pride Rock, palazzina a due piani dove si trovano gli alloggi delle matricole.

Sparatoria in università in Texas

A confermare e fornire dettagli dell’evento è stata la stessa struttura universitaria, che ha spiegato che non appena si sono uditi gli spari ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Giunte sul posto, costoro hanno isolato l’area e avviato un’indagine sul caso. Hanno inoltre consigliato a studenti e staff di stare lontani dalla zona dell’incidente per precauzione. Nel contempo gli operatori sanitari hanno prestato soccorso alla persona ferita e l’hanno trasportata in ospedale.

I vertici dell’istituto scolastico hanno inoltre cancellato le lezioni previste nella giornata e attivato uno sportello di counceling psicologico per chiunque ne avesse bisogno.

Sulla dinamica dell’incidente, su chi sia il killer, se sia stato fermato dagli agenti di Polizia e perché abbia agito in quel modo ancora non si sa nulla. Il campus si trova a poco più di 100 km a nordest di Dallas e gli alunni iscritti sono circa 12 mila.

Il precedente ad ottobre 2019

L’episodio ha fatto tornare alla mente quello di ottobre 2019 quando due persone morirono e una dozzina rimase ferita in un’altra sparatoria che ha coinvolto sempre studenti della medesima università. Si trattò di una festa di Halloween finita in tragedia a cui avevano preso parte circa 750 persone.