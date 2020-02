Una bimba di tre anni è morta ustionata in India dopo essere caduta in una pentola piena di curry bollente. Il cuoco non si è accorto di nulla.

Tragedia in India, dove una bimba di soli tre anni è morta dopo essere caduta all’interno di una pentola piena di curry bollente in una scuola di un villaggio dello stato dell’Uttar Pradesh. La piccola ha perso la vita a causa delle gravi ustioni riportate su tutto il corpo a seguito della caduta e le sue urla non sono purtroppo state udite dal cuoco della mensa, che in quel momento stava ascoltando la musica con le cuffie alle orecchie. Al momento le forze dell’ordine indiane stanno indagando sull’accaduto, anche se non è ancora chiaro come mai la piccola si trovasse all’interno delle cucine.