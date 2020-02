Tredici bambini sono morti in una scuola elementare in Kenya a causa di una calca scoppiata per motivi ancora ignoti.

Tragedia in Kenya, dove una calca avvenuta per cause ancora ignote in una scuola elementare a Kakamega ha causato la morte di 13 bambini. I feriti sarebbero almeno 40, secondo quando hanno riferito i media locali. La tragedia è avvenuto nal tardo pomeriggio di lunedì 3 febbraio, intorno alle ore 17. La Polizia, dopo aver reso noto il numero delle vittime e dei feriti, ha riferito che è stata aperta un’inchiesta sul caso.





Paura alla scuola elementare “Kalamega Primay School”, nel Kenya occidentale: 13 bambini sono morti e 40 sono rimasti feriti in una calca. Il dramma, verificatosi intorno alle ore 17 di lunedì 3 febbraio è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento. Secondo alcune ricostruzioni, però, pare che l’orario fosse quello della fine delle lezioni.

I bimbi stavano quindi lasciando la struttura, quando all’improvviso sarebbe crollata una scala. Alcuni piccolo sono rimasti incastrati sotto alle macerie e hanno riportato alcune ferite. Altri, invece, sono morti sul posto. I soccorsi hanno portato in ospedale una quarantina di bambini, ma alcuni di loro sono già stati dimessi dopo i primi accertamenti e controlli. Il capo della polizia di Kakamega ha dichiarato: “Abbiamo perso 13 bambini in questa ressa e altri sono in ospedale a causa di lesioni”.

Mentre sui social sono apparsi diversi video che documentano la situazione, il ministero dell’istruzione del Kenya ha voluto esprimere le condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. Infine, Raila Odinga, ex primo ministro del Kenya e leader dell’opposizione, ha chiesto l’apertura di un’indagine per chiarire le cause della tragedia.