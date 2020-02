Un'auto ha fatto irruzione in un locale a Gerusalemme e ha ferito 14 soldati, alcuni in modo grave: è atto terroristico. L'assalitore in fuga.

Un’auto è piombata all’interno di un locale a Gerusalemme e ha investito 14 soldati: per Israele si tratta di un atto terroristico. L’attacco è avvenuto nella notte in una delle zone della movida notturna della Città Santa. L’investitore si è subito dato alla fuga dopo aver investito i soldati: è caccia all’uomo.





Gerusalemme, auto contro locale

Paura nella notte fra il 5 e il 6 febbraio a Gerusalemme: un’auto ha fatto irruzione in un locale della movida notturna della Città Santa. Da quanto si apprende dalla primissime informazioni, l’autista avrebbe investito un gruppo di 14 soldati. Uno di questi è rimasto ferito in modo grave ed è stato subito soccorso dal personale medico che lo ha trasferito in ospedale. Secondo la Polizia, giunta rapidamente vicino al bar nel quale è avvenuto il folle episodio, si tratterebbe di un atto terroristico.

L’attentatore, però, si sarebbe dato rapidamente alla fuga: è caccia all’uomo.