Bimba stuprata nell’ambasciata Usa in India: arrestato autista 25enne

Una bimba di 5 anni è stata stuprata in India all'interno dei locali dell'ambasciata Usa a Nuova Delhi. La polizia ha arrestato un autista di 25 anni.

Orrore in India, dove una bimba di soli 5 anni è stata stuprata all’interno dell’ambasciata Usa nella capitale Nuova Delhi. La bambina, subito ricoverata in ospedale a seguito della violenza subita, non è fortunatamente in pericolo di vita ed è stata in grado di identificare il suo aggressore: un autista di 25 anni che tuttavia non fa parte del personale dell’ambasciata . L’uomo è stato dunque arrestato e stando al nuovo codice penale potrebbe rischiare la pena di morte.

Bimba stuprata nell’ambasciata Usa

I dettagli dell’accaduto sono stati riportati alla stampa dal vice commissario della polizia di Nuova Delhi Eish Singhal, che ha dichiarato come l’aggressore sia stato identificato dalla bambina stessa: “Non abbiamo dubbi che il responsabile sia stato trovato, perché a indicarcelo con la massima certezza è stata la bambina”.

La famiglia della piccola vive all’interno dell’ambasciata Usa, uno dei luoghi più sorvegliati della capitale indiana, dove il padre lavora come addetto alle pulizie.





Secondo quanto riferito dai media locali, sarebbe stata la bimba a lamentarsi con la madre di alcuni dolori alle parti intime che hanno subito allertato l’intera famiglia. Una volta portata in ospedale ed eseguiti gli esami del caso quelli che erano degli iniziali sospetti sono stati confermati, costringendo i familiari della piccola a recarsi dalla polizia per denunciare l’accaduto.

Arrestato l’aggressore

Le forze dell’ordine si sono dunque subito recate presso l’abitazione dell’aggressore, dove lo hanno trovato apparentemente tranquillo e ignaro della gravità del reato commesso. Secondo quanto previsto dal nuovo codice penale indiano approvato nel 2018 infatti, l’uomo potrebbe rischiare di essere condannato alla pena di morte in quanto accusato di violenza sessuale su minore di 12 anni.

Il 25enne è stato immediatamente arrestato è ora spetterà al tribunale decidere in merito alla condanna.