Allarme coronavirus in Francia: 5 turisti britannici, tra cui un bambino, sono risultati positivi ai test.

Il coronavirus spaventa la Francia: sono ben 5 le persone risultate positive al virus. Si tratta di cinque cittadini britannici. Tra di loro anche un bambino. Tutti erano nello chalet della località sciistica alpina di Contamines-Montjoie, nella regione orientale dell’Alta Savoia, estremamente popolare tra i turisti britannici.

Il ministro della sanità francese, Agnès Buzyn, ha confermato come sabato 1 Febbraio 2020, un uomo con passaporto britannico era arrivato in Francia da un viaggio di tre giorni a Singapore. L’uomo sarebbe entrato in contatto con altre 10 persone, tutte ricoverate in ospedale per precauzione. Cinque degli 11 – quattro adulti e un bambino – sono risultati positivi. “Erano tutti in uno chalet a Contamines-Montjoie quando alcuni si sono lamentati di non stare bene”, ha detto una fonte del ministero della salute a Parigi.

“Gli 11 sono ora isolati in tre ospedali della regione dell’Alta Savoia, con cure e test in corso. Cinque hanno il Coronavirus, incluso un bambino”.



Coronovirus in Francia: positivi in 5

Buzyn ha affermato che i pazienti si trovano in “condizioni stabili” e sono costantemente monitorati. “Le loro condizioni cliniche non mostrano alcun segno di serietà”, ha detto il ministro. Buzyn ha aggiunto che le autorità francesi hanno subito cercato di contattare le famiglie.

La notizia del contagio dei cinque cittadini britannici arriva nel momento in cui 40 cittadini francesi stanno per essere evacuate dalla Cina, dove 722 persone sono state uccise dal virus e 34.546 casi sono stati rilevati. Il numero di casi positivi in ​​Francia è ora pari a 11 mentre in Europa il numero sale a 35. Più di 34.800 persone sono state colpite a livello globale dal nuovo virus, scoppiato a Dicembre 2019 in un mercato di alimenti freschi nella città cinese di Wuhan.