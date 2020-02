Ragazza muore per un tumore a 15 anni: i medici non le avevano creduto

Alana Finlayson è morta a 15 anni a seguito di un tumore al cervello. L'allarme lanciato ai medici, che però non le hanno creduto.

La storia di Alana Finlayson, 15enne scozzese morta a seguito di un tumore al cervello, lo stesso che 19 mesi prima aveva ucciso il padre. Un dolore che la giovane aveva provato a raccontare, ma che i medici avevano classificato come un tentativo di attirare l’attenzione.

Morta a 15 anni per tumore

Dolore su dolore, in questo caso non sufficientemente ascoltato. Questa è la storia di Alana Finlayson, 15enne scozzese morta nel maggio 2019 a seguito di un tumore al cervello, lasciando nello sconforto la madre Linda, di 51 anni. Non un tumore come tanti, ma lo stesso che 19 mesi prima aveva ucciso il padre Paul, causando la disperazione della giovane – per i medici eccessiva e non giustificata. Ora la madre Linda ha deciso di raccontare la tragedia alla stampa locale, per esaudire l’ultimo desiderio della figlia: “Mamma, fai sapere a tutti quello che è successo, così che non capiti mai più a nessun altro”.

Così come ricordato dalla madre, che ha raccontato di come Alana avesse iniziato a manifestare i primi sintomi già nell’ottobre 2018, poche settimane dopo la morte del padre. Ma per i medici del Royal Hospital for Children di Glasgow, nonostante i controlli, il malessere della 15enne era solamente una strategia per attirare l’attenzione, una conseguenza per il dolore del lutto: “Alcuni di loro erano molto arroganti con noi, dicevano che voleva attirare attenzione dopo quello che era successo a mio marito. Se solo avessero ascoltato quanto aveva da dire mia figlia sul dolore paralizzante che provava forse sarebbe ancora qui con me”, avrebbe dichiarato Linda. “Un giorno mi chiamarono da scuola per dirmi che Alana aveva un forte dolore all’anca.

Venne sottoposta a raggi X che però non mostrarono nulla, mi dissero che era colpa dei jeans troppo stretti se stava in quel modo”.





La storia di Alana

Una condizione, quella di Alana, aggravatasi però con il passare del tempo, con l’arrivo di dolori alle gambe, alla schiena e alla testa. Poi la diagnosi: tumore al cervello. Nello specifico, si parlava di glioblastoma, lo stesso male che mesi prima aveva strappato alla vita Paul, padre della ragazza e marito di Linda. Tuttavia, una volta scoperta la patologia era troppo tardi, e il cancro ad uno stadio avanzato. Con l’attaccarsi di quest’ultimo alla colonna vertebrale, erano ormai rimasti pochi mesi di vita. Nonostante una tempestiva operazione, Alana si è spenta lo scorso maggio, nel giro di otto settimane.

Ora un’inchiesta giudiziaria è attualmente in corso, nel tentativo di far luce su eventuali responsabilità da parte dei medici che si sono occupati del caso. Il ministero della Sanità locale si è così espresso sui fatti: “Saremo lieti di incontrare la famiglia di Alana per rispondere a qualsiasi domanda che potrebbe avere in merito a questo caso”.