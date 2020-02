L'incendio generato dal tablet in carica si è verificato quando i bambini erano in compagnia del padre.

Una tragica vicenda ha distrutto una famiglia nella città di Managua, in Nicaragua., secondo quanto riferisce La Prensa, un bambino di quattro anni e la sorella di un anno sono morti a causa di un incedio, generato dall’esplosione di un tablet collegato alla corrente elettrica. I genitori sono devastati, nell’incendio hanno perso i loro unici due figli. Durante il funerale dei piccoli Jordan Caleb Obando e Alessandra Adelaid Obando, il padre, in lacrime, ha raccontato: «Ho perso i miei due figli, li ho persi, non mi è rimasto nulla».

Tablet in carica esplode

Secondo una prima ricostruzione i due bambini erano nella loro camera, quando all’improvviso il tablet, rimasto collegato a una presa elettrica nella stanza adiacente si è surriscaldato ed è esploso causando il tragico incendio che ha portato alla morte dei piccoli.

I due fratelli, sono stati salvati dalla fiamme dai residenti della comunità e sono stati subito trasportati nell’ospedale più vicino in condizioni critiche, erano infatti ricoperti di ustioni su tutto il corpo. Il personale medico della struttura ha fatto il possibile per salvare i die bambini, ma la gravità delle ferite era troppo estesa, ed i due fratellini non ce l’hanno fatta. Il padre di Jordan Caleb e Alessandra Adelaid, ha raccontato che il fratello maggiore ha fatto di tutto per cercare di salvare la sorellina più piccola, coprendola anche con il proprio corpo. La morte dei due bambini ha sconvolto tutto il Nicaragua e il rito funebre ha attirato un gran numero di persone che si è stretto attorno ai due genitori distrutti.