Caos nei trasporti in tutta l'Europa: la tempesta Ciara si sta abbattendo con venti fortissimi sul Vecchio Continente. La situazione.

La tempesta Ciara si sta abbattendo in queste ore sull’Europa e sta causando numerosi disagi ai trasporti. In particolare, diversi voli e treni in Gran Bretagna e in Germania sono stati cancellati per il maltempo e la Torre Eiffel in Francia è stata chiusa precauzionalmente. Fortissimi venti, alberi abbattuti e pioggia. questa è la cronaca in diretta di una tempesta che spaventa il Vecchio Continente.





Europa, tempesta Ciara: caos nei trasporti

La Torre Eiffel rimarrà chiusa per la giornata di lunedì 10 febbraio: questo è quanto si apprende dal profilo Twiter del monumento simbolo di Parigi, in Francia. “A causa dei forti venti e come misura di sicurezza – specificano -, la Tour Eiffel è momentaneamente chiusa”. La tempesta Ciara, infatti, si sta abbattendo in queste ore sull’Europa causando non pochi disagi nei trasporti e nella circolazione in generale.

La raffiche di vento hanno raggiunto, infatti, fino a 160 km/h: la Protezione Civile ha diramato l’allerta arancione.

Problemi anche per i voli e i treni soprattutto in Gran Bretagna e in Germania: British Airways e diverse altre compagnie hanno deciso di cancellare diversi voli. Ma Ciara non provoca disagi soltanto nei trasporti: anche il match di Premier League fra Manchester City e West Ham è stato rinviato a causa del maltempo. Persino la regina Elisabetta ha rinunciato alla messa domenicale a causa dei fortissimi venti. In Germania, invece, la situazione non è migliore: le autorità hanno sospeso la circolazione dei treni di lunga percorrenza. Per la giornata di lunedì, infine, sono attese forti raffiche di vento anche sull’Italia.

Rovesci di pioggia colpiranno invece Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia.