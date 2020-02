Tragedia in Francia dove la piccola Vanille è stata uccisa dalla madre: il suo corpo è stato ritrovato all'interno di un contenitore per indumenti.

La madre di Vanille, una donna di 39 anni con problemi psichici, avrebbe ammesso l’omicidio della piccola uccisa nel giorno del suo primo compleanno. La tragedia ha scosso l’intera Francia: il corpicino della bimba è stato ritrovato due giorni dopo nel contenitore per abiti. Da quanto si apprende, inoltre, a breve la piccolina sarebbe stata affidata a un’altra famiglia.





Francia, uccisa dalla madre al compleanno

Nathalie Stephan avrebbe pianificato l’omicidio di Vanille proprio in occasione del suo affidamento a un’altra famiglia. La piccola, infatti, è stata brutalmente uccisa dalla madre nel giorno del suo primo compleanno e gettata in un contenitore per indumenti di Angers, nella Valle della Loira, in Francia. L’omicidio ha messo sotto shock tutto il paese: il corpicino della piccola è stato ritrovato nella serata di domenica.

Da quanto si apprende, inoltre, la mamma di 39 anni aveva dei gravi problemi psichici. Il Procuratore Eric Bouillard ha cercato di ricostruire la dinamica del tragico omicidio.

La madre era uscita di casa venerdì mattino intorno alle ore 11 e alle ore 17:30 avrebbe dovuto accompagnare Vanille da un’assistente per l’infanzia. A quell’incontro, però, non si è mai presentata ed è scomparsa. Domenica mattina, però, gli inquirenti l’hanno rintracciata in un hotel a Nantes e la donna ha confessato l’omicidio. L’autopsia sul corpo della piccola, inoltre, ha confermato che la morte è avvenuta per soffocamento.

Il presidente del dipartimento di Maine-et-Loire, Christian Gillet, infine, ha descritto la vita della donna come un percorso difficile.

Nathalie, infatti, era cresciuta con altri due fratelli e con una coppia di genitori disabili. Attualmente la 39enne è in stato di fermo con l’accusa di omicidio aggravato su minore di 15 anni.