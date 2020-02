Quattro ragazzini di età compresa tra i 2 e i 14 anni sono sopravvissuti per miracolo a una bufera di neve in Alaska: la storia.

Incredibile la storia di quattro ragazzini di età compresa tra i 2 e i 14 anni che sono sopravvissuti a una terribile bufera di neve in Alaska. Sarebbero sfuggiti all’attenzione dei genitori e si sarebbero persi nella tormenta bianca. Così, il maggiore del gruppo, che aveva solo 14 anni, ha deciso di scavare una buca per cercare riparo dalla tempesta. I ragazzini sono usciti vivi per miracolo dalla loro avventura: hanno rischiato l’amputazione delle dita per congelamento.





Un’avventura terminata per miracolo senza conseguenze serie per il gruppo di ragazzini sopravvissuto a una bufera di neve in Alaska. Grazie all’idea del maggiore, di 14 anni, i ragazzini avrebbero scavato a mano una buca nella quale ripararsi dalla tormenta.

Dopo aver atteso alcuni giorni e aver rischiato l’ipotermia, per i giovani l’incubo è terminato e i soccorsi li hanno salvati. Il più piccolo aveva appena due anni e dopo giorni al freddo rischiava di vedersi amputate le dita delle mani. Anche un altro bambino di 8 anni ha rischiato di andare in ipotermia. La mamma di uno dei bimbi ha rivelato che è “stato un miracolo: mio figlio ha salvato i suoi cugini da morte certa”. Secondo quanto riferito dai genitori, i piccoli sarebbero scomparsi nella bufera durante una gara di spazzaneve e per diversi giorni si sarebbero trovati di fronte a temperature congelate. Incredibile, però, la reazione del maggiore che si è preso cura dei cuginetti più piccoli e li ha salvati.

Un’avventura terminata fortunatamente nel migliore dei modi.