Sanders si aggiudica la vittoria nelle primarie dem Usa 2020 in New Hampshire: il senatore socialista, infatti, ha raccolto il 26% dei voti, superando Pete Buttigieg di due punti. Joe Biden, invece, si ferma a poco più dell’8,6%. Davanti alla folla di americani esultanti per la vittoria Sanders ha dichiarato: “Abbiamo appena vinto le primarie del New Hampshire. Quello che abbiamo fatto insieme qui non è nulla di meno dell’inizio di una rivoluzione politica. Grazie a questa vittoria vinceremo anche le prossime”.

We just won the New Hampshire primary. What we have done together here is nothing short of the beginning of a political revolution. Join us live at our primary night rally in Manchester! https://t.co/OmKd1xIumv

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 12, 2020