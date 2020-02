Continua la quarantena sulla Diamond Princess per l'emergenza coronavirus: la trovata di una società americana per distrarre i passeggeri.

La quarantena a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera bloccata al largo di Yokohama in Giappone, per via dei 219 casi di coronavirus accertati, mette a dura prova i passeggeri: per questo motivo una società di videochat per adulti di Miami, in Florida, che ha offerto un accesso ad una videocam in diretta a tutti i passeggeri. L’obiettivo è “tenere le loro menti lontane dal pensiero del coronavirus e aiutarle a superare la noia“.

Videochat gratis sulla Diamond Princess

Sono oltre 3 mila le persone bloccate a causa dell’epidemia di coronavirus Covid-19 scoppiata a bordo, che ha contagiato ben 219 individui, saliti a quest’ultima cifra dopo la conferma da parte del ministro della Salute giapponese di altri 44 casi accertati. “I passeggeri bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess non stanno solo affrontando la paura dell’infezione da coronavirus, il che è terrificante, ma anche la noia perché costretti a rimanere a bordo senza poter fare nulla”, ha commentato il responsabile di una ditta che si occupa di servizi online per adulti, giustificando la scelta di offrire a tutti i passeggieri a bordo porno gratis.

Una scelta convinta, motivata da nobili motivi, ben diversi da quelli canonici. “Le crociere son belle ma senza attività o interazione umana la noia deve essere paralizzante”.

L’offerta della società americana

La società protagonista ha sede a Miami, nello stato della Florida, e si occupa di videochat per adulti. Proprio per via del servizio offerto, il responsabile della suddetta ha deciso di intervenire per aiutare a “distrarre le menti” di coloro che si trovano bloccati sulla nave. “Nel tentativo di tenere le loro menti lontane dal pensiero del coronavirus e di aiutarle a superare la noia, stiamo offrendo ai passeggeri e agli equipaggi la possibilità di divertirsi in un ambiente sicuro e controllato”. Via quindi l’accesso gratuito a videocam in diretta, con spogliarelliste e ballerine a disposizione per coloro che forniranno prove della loro presenza a bordo della Diamond Princess inviando i documenti di viaggio, questa l’unica clausola.

In attesa dunque che tutti i passeggeri possano scendere dalla crociera, dopo gli ultimi accertamenti di Covid-19, le persone sane restano confinate a bordo, diversamente da quanto accade ai contagiati, immediatamente trasportati a terra. La società di navigazione aveva già diffuso, nei precedenti giorni, il comunicato che tutti i passeggeri verranno a seguito completamente rimborsati.