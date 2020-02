Devin White, ragazzo di 25 anni, è morto dopo che il suo pitbull l'ha aggredito e sbranato riducendo i suoi arti a brandelli.

Tragedia in Illinois (Stati Uniti), dove un ragazzo di 25 anni è stato sbranato dal suo pitbull nella propria abitazione. Nell’aggressione sono rimasti feriti anche alcuni parenti che hanno tentato di salvare il giovane, purtroppo senza riuscirci.

Ragazzo sbranato dal suo pitbull

Devin White, questo il nome della vittima, stava passando la serata di sabato 8 febbraio 2020 con alcuni parenti. Ad un certo punto, per cause ancora da accertare ma probabilmente a seguito di una lite familiare, il suo cane l’ha aggredito riducendogli gambe e braccia a brandelli. I presenti hanno cercato di separare il pitbull dal giovane, ma nel tentativo sono rimasti anch’essi feriti pur senza conseguenze gravi.

Hanno quindi immediatamente chiamato la Polizia, che ha abbattuto l’animale, e gli operatori sanitari che hanno trasportato d’urgenza Devin in ospedale.

Qui, a causa delle gravi lesioni riportate, è deceduto dopo due giorni.





Sconvolti i suoi familiari, che hanno spiegato come prima d’ora il cane non aveva mai dato segnali di aggressività, tanto che stava anche a contatto con i bambini piccoli. “Io e i miei cugini abbiano figli di età inferiore a 5 anni e giocavano con lui. Non avremmo mai pensato che fosse aggressivo e che avremmo dovuto proteggere la nostra famiglia da lui“, ha spiegato Samantha Costilla, cugina della vittima. Un’altra parente ha aggiunto che ad un certo punto l’animale è diventato incontrollabile e che Devin ha combattuto per cercare di salvare suo fratello e gli altri coinvolti.