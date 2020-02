Un caso di coronavirus Covid-19 sarebbe stato registrato in Egitto, si tratterebbe del primo contagio all'interno del continente africano.

Un caso di coronavirus Covid-19 sarebbe stato rilevato in Egitto, facendo di esso il primo caso registrato nel continente africano. La notizia è stata diffusa nella serata del 14 febbraio dalla televisione di Stato egiziana, che ha citato un comunicato del ministero della Salute egiziano, nel quale viene specificato come ad essere contagiato dal virus sia stato uno straniero attualmente privo di alcuna sintomatologia. Al momento non è stato ancora reso noto il paese di provenienza del malato, che è stato subito trasferito in un reparto di isolamento.

Coronavirus: primo caso in Egitto

La ministra della Salute Hala Zayed ha in seguito aggiunto di aver immediatamente informato dell’accaduto l’Organizzazione Mondiale della Sanità e di aver dato il via libera per l’adozione di tutte le misure preventive necessarie atte a scongiurare la propagazione del coronavirus.

Nella giornata del 13 febbraio, il ministro della Salute italiano Roberto Speranza aveva espresso le sue preoccupazioni in perito ad un possibile sbarco del coronavirus nel continente africano: “I servizi sanitari nazionali dei Paesi africani sono molto più fragili di quelli europei.

[…] Una potenziale diffusione del virus in quel pezzo di mondo potrebbe avere effetti molto gravi”.

Critiche alla ministra della Salute

Nei giorni scorsi la stessa ministra era stata peraltro oggetti di pesanti critiche per come il suo dicastero stava affrontando l’emergenza coronavirus. La Zayed aveva infatti annunciato una serie di controlli sui lavoratori cinesi presenti nel paese, nonostante la maggior parte fosse rientrata nel paese da ben prima dell’inizio dell’epidemia. Controlli analoghi sono stati previsti anche nei confronti dei ristoranti cinesi.