Svolta del Vaticano su Medjugorje: le prime sette apparizioni sarebbero vere e non avrebbero origine demoniaca.

Importante svolta del Vaticano su Medjugorje. In base ad un dossier ancora segreto della Commissione Internazionale di inchiesta, infatti, le prime sette apparizioni della Madonna nella città bosniaca sono vere e senza lacuna manipolazione.

Svolta del Vaticano su Medjugorje

Le prime sette apparizioni della Madonna, che hanno avuto luogo nell’estate del 1981, sarebbero vere e non avrebbero soprattutto alcuna origine demoniaca. È questo quello che emerge da un dossier ancora segreto della Commissione Internazionale di inchiesta, istituita da Benedetto XVI e presieduta dal cardinale Camillo Ruini.

Meta ogni anno di milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo in seguito alle apparizioni della Vergine Maria sulla Collina, rinominata delle Apparizioni, dal 24 giungo al 3 luglio 1981, è ovvio che in molti si siano chiesto se tali eventi si siano davvero verificati.

Ebbene, in base alla Relazione finale della Commissione Internazionale di inchiesta, istituita da Benedetto XVI e presieduta dal cardinale Camillo Ruini che ha lavorato sulla questione Medjugorje tra il 2010 e il 2014 non vi è “Nessuna origine demoniaca delle apparizioni e neanche manipolazioni“.

Come spiegato in cieca trenta pagine di una relazione che non è mai stata pubblicata, quindi, la Madonna è apparsa davvero. Ma non solo, nel dossier si considera anche il rapporto tra i veggenti e il denaro che viene definito “ambiguo”. Un’ambiguità, specifichiamo, “più che situarsi sul versante dell’immoralità, si situa nel versante della struttura personale, spesso priva di un solido discernimento e di un coerente orientamento, anche perché è mancata loro una attendibile e continuativa guida spirituale, nel corso di questi trent’anni.

A rendere note alcune anticipazioni della Relazione è stato il blog di informazione religiosa Il Segno di Giona, in base al quale sulle prime sette apparizioni, il Vaticano ha un giudizio positivo. A proposito di quello che è successo in seguito, comunque, ci saranno ulteriori indagini.