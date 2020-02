Dramma in una scuola nel Winsconsin: una professoressa abusa di uno studente 16enne e si giustifica parlando di un "sogno erotico".

Una professoressa di 31 anni della contea di Brown, Wisconsis, abusa di uno studente 16enne che frequenta la Green Bay Southwest High School. Dopo i vari rapporti, però, la relazione è emersa e la donna è stata arrestata per violenza ai danni di minore. In un primo momento aveva cercato di negare ogni accusa, spiegando che i rapporti sessuali con gli studenti sono un “sogno erotico di ogni ragazzo”, ma quando le è stato sequestrato il telefono è scoppiata in lacrime.





Professoressa abusa di studente 16enne

Courtney Roznowki è l’insegnante di 31 anni arrestata per violenza sessuale e abuso ai danni di un minorenne. Infatti, la professoressa avrebbe abusato di uno studente 16enne e avrebbe intrapreso una relazione con lui. Nonostante i tentativi volti a negare ogni accusa, per la donna è scattato l’arresto.

Courtney ha provato, per, a giustificare il suo comportamento spiegando che la relazione e il rapporto con un insegnante “è il sogno erotico di ogni ragazzo”. Gli agenti hanno provveduto al sequestro del suo telefonino e probabilmente anche la scuola attuerà delle misure punitive nei suoi confronti.

Il dramma, riportato da Metro, si è verificato presso l’istituto Green Bay Southwest High School, nella contea di Brown, Wisconsis. Dopo aver confessato il rapporto, inoltre, il 16enne avrebbe ammesso di essere consenziente e di amare la sua insegnante. Ma la giovane età del ragazzo ha fatto scattare l’arresto per la donna, accusata di violenza sessuale su minore.