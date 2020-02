Il volo di Alitalia diretto a New York da Roma, è stato costretto ad effettuare un atterraggio a Londra a causa di un passeggero pericoloso.

Domenica 16 febbraio, un volo è decollato da Roma alle 10:37 con destinazione New York ha dovuto effettuare un atterraggio non previsto nell’aeroporto di Heathrow a Londra. Sarebbe dovuto atterrare a New York alle 14.25, ma verso le 11:30, mentre l’aereo sorvolava la Francia, il pilota ha contattato la torre di controllo dichiarando un’emergenza di carattere generale. L’aeromobile è stato dirottato verso lo scalo londinese. In un primo momento era stato ipotizzato che l’aereo potesse aver riscontrato delle problematiche tecniche a bordo, in seguito fonti della compagnia fanno sapere che, l’aereo è dovuto atterrare a causa di un passeggero pericoloso (unruly passenger).

Volo Alitalia atterra per un passeggero “pericoloso”

Il Volo di Alitalia, diretto a New York da Roma è stata costretto ad atterrare nello scalo di Heathrow a Londra a causa di alcuni problemi causati a bordo da un passeggero indisciplinato, ritenuto pericoloso dal personale.

Secondo quanto riportato dai media britannici, non appena l’aeromobile è atterrato, l’uomo è stato subito arrestato dalla polizia aeroportuale e il volo ha ripreso la sua tratta verso gli Stati Uniti. Il Comandante, come previsto dagli standard di sicurezza in questi casi, ha scelto in modo cautelativo di dirigersi verso il primo aeroporto utile lungo la rotta, in questo caso quello della capitale britannica. L’atterraggio a Londra è avvenuto regolarmente e il passeggero è stato fatto sbarcare dall’aereo che è potuto ripartire verso la sua destinazione.