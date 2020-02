Un attentato di probabile riconduzione al terrorismo ha avuto luogo in una chiesa del Burkina Faso: 24 civili sono morti.

Paura in Burkina Faso, dove ha avuto luogo l’ennesimo attentato in una chiesa. L’attacco, probabilmente di matrice terroristica, ha provocato un bilancio di almeno 24 morti, tra cui l’uomo che stava celebrando la messa, e decine di feriti.

Attentato in una chiesa in Burkina Faso

Teatro della tragedia consumatasi domenica 16 febbraio 2020 è stata una chiesa protestante del villaggio di Pansi, nella provincia di Yagha, che si trova sempre a Nord dello Stato africano. Stando alle prime informazioni giunte, alcuni uomini armati, circa una ventina, hanno fatto irruzione nel luogo pieno di fedeli mentre era in corso una celebrazione religiosa.

Hanno quindi iniziato a sparare sulla folla e sul sacerdote che stava dicendo la messa prendendo alcune persone come ostaggi. Non hanno poi mancato di rubare olio e riso dai negozi costringendo tre giovani rapiti ad aiutarli e trasportarli sulle loto moto.





Il sindaco di Boundore, Sihanri Osangola Brigadie, ha confermato la morte di 24 civili e il ferimento di almeno altre 18 persone.

Queste le sue parole dopo aver fatto visita ad alcune vittime ricoverate in ospedale: “Mi ha fatto male quando ho visto la gente“. Tra i morti vi sarebbero sia cristiani che musulmani stando ad un funzionario della sicurezza del governo, rimasto in anonimo in quanto non autorizzato a parlare con la stampa.

Questo è stato uno di una lunga serie di attacchi che hanno preso di mira personaggi religiosi. Soltanto una settimana prima, nella medesima provincia, un pastore in pensione era stato ucciso e un altro rapito da uomini armati.