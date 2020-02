Tragedia in Camerun: un massacro di donne e bambini ha causato la morte di almeno 22 persone: tra queste molti bambini e donne.

Un gruppo di uomini armato ha attaccato un villaggio a nord-ovest del Camerun provocando un tremendo massacro di donne e bambini. Sono 22 le persone uccise in una provincia popolata dalla minoranza di lingue inglese. La maggior parte delle vittime, inoltre, sono bambini, di età compresa tra i 5 e i 9 anni, e donne, una delle quali incinta.





Camerun, massacro di donne e bambini

Tragedia in Camerun: un massacro di donne e bambini ha causato la morte di almeno 22 persone: tra queste molti bambini di età compresa tra i 5 e i 9 anni e alcune donne, una delle quali incinta. Lo ha reso noto James Nunan, il capo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari per le regioni nord-occidentali e sud-occidentali del Camerun (OCHA).

La tragedia, infatti, si è verificata in un villaggio a nord-ovest del Paese, abitato in prevalenza dalla minoranza di lingua inglese. Le due province sono devastate da tre anni di combattimenti tra l’esercito e i ribelli separatisti.

Episodio precedente

Non si tratta della prima tragedia di questo tipo per il Camerun. Nel luglio 2018, infatti, un terribile video iniziò a circolare sui social media e divenne virale. Mostrava due donne e due bambini piccoli portati via sotto la minaccia di un gruppo di soldati camerunesi. Dalle immagini si vedeva che le due donne erano state prima picchiate e poi bendate e infine costrette a inginocchiarsi in terra. Dopo sia le donne sia i bambini erano stati uccisi con 22 colpi di fucile. Il governo del Camerun tentò di difendersi parlando di una “notizia falsa”.