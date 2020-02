Migranti, Alarm Phone: “Barca in pericolo nella zona Sar di Malta”

Un barcone con circa 40 persone a bordo è in pericolo nella zona Sar di Malta: domenica pomeriggio è giunta la chiamata ad Alarm Phone.

Nel pomeriggio di domenica 16 febbraio i centralini di Alarm Phone hanno ricevuto una chiamata da una barca nella zona Sar di Malta. A bordo ci sarebbero circa 40 persone in fuga dalla Libia: sono in pericolo. Lo stesso Alarm Phone sul proprio account Twitter scrive che i migranti “sono nella zona Sar di Malta”. Inoltre, “le autorità” sarebbero state avvisate della barca “alle 17.01”. In un successivo tweet pubblicato alle ore 21, infine, aggiunge: “La barca è ancora in pericolo in mare! Le autorità di Malta dicono solo che stanno investigando il caso. La barca è molto più vicina a Lampedusa che a Malta”.





Migranti Malta, l’allarme di Alarm Phone

🔴SOS nella zona SAR di #Malta! Una barca in pericolo ha appena chiamato #AlarmPhone. A bordo ci sono circa 40 persone in fuga dalla guerra in #Libia. Abbiamo informato le autorità alle 17.01. @Armed_Forces_MT & @guardiacostiera – intervenite subito e non ritardate i soccorsi! — Alarm Phone (@alarm_phone) February 16, 2020

Sul profilo Twitter del call center, infatti, appare un messaggio chiaro: “Sos nella zona Sar di Malta! Una barca in pericolo ha appena chiamato Alarm Phone. A bordo ci sono circa 40 persone in fuga dalla guerra in Libia. Abbiamo informato le autorità alle 17.01″. Nonostante le autorità siano state informate nel pomeriggio di domenica, i soccorsi da La Valletta e da Roma non sono ancora partiti. Perciò, Alarm Phone ha esordato “Armed Forces of Malta e Guardia costiera italiana” a “organizzare il soccorso più veloce!”.