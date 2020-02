Il medico di Wuhan che per primo si accorse dell'insorgere dell'epidemia ha lasciato come testamento una toccante lettera di addio.

A qualche giorno di distanza dalla morte del medico di Wuhan che per primo aveva lanciato l’allarme relativo al coronavirus, spunta una lettera da lui lasciata come testamento prima di morire.

Coronavirus: la lettera del medico di Wuhan

Li Wen Liang si è dapprima concentrato sulla sua famiglia menzionando i genitori, i figli e la moglie incinta che avrebbe partorito poco dopo il suo decesso, per poi giungere a parlare delle “tante persone innocenti che, anche se stanno morendo, mi guardano sempre negli occhi, con la loro speranza di vita“.

In un momento in cui percepiva la sua anima già in paradiso mentre il suo corpo abitava ancora in terra, si è posto delle domande struggenti dicendo addio per sempre ai suoi cari. Si è chiesto dove fossero i sui genitori, sua moglie, come ha potuto rinunciare alla sua nuova casa a Wuhan, quanto dovrà essere difficile per mamma e papà perdere un figlio e per la sua compagna la dolce metà.

“Arrivederci, miei cari. Addio, Wuhan, mia città natale. Spero che, dopo il disastro, ti ricorderai che qualcuno ha provato a farti sapere la verità il prima possibile“, ha scritto. Li era infatti stato il primo medico ad accorgersi dell’insorgere di una nuova epidemia, prontamente denunciato dalle autorità cinesi per le sue affermazioni.

Infine una speranza. Quella che, dopo il disastro inevitabilmente derivato dalla diffusione del virus, che in Cin continua a causare vittime, la città impari cosa significa essere giusti. E anche quella che mai più brave persone soffrano di paura senza fine e tristezza profonda e disperata. La conclusione del suo toccante scritto è affidata alle parole di San Paolo: “Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora c’ è in serbo per me la corona di giustizia del Signore“.