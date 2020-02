Bombe in Siria, padre e figlia inventano il “gioco della risata”

Lo ha chiamato il "gioco della risata", un passatempo di un padre che cerca di proteggere sua figlia dalla tragedia delle bombe in Siria.

Abdullah Al-Mohammad, padre di una bimba, si è inventato il “gioco della risata” per proteggere la figlia dalla paura delle bombe in Siria. Salwa ha soltanto 3 anni ma grazie all’amore del suo papà si è distratta dalla tragica situazione che sta vivendo il suo Paese. Il video del gioco tra i due sta diventando virale sul web e ha fatto commuovere moltissime persone.





Siria, il video di padre e figlia

“E’ un aereo o una bomba?”, chiede il padre alla figlia di 3 anni. “Bomba”, risponde Salwa. Poi scoppia una risata. Lo ha chiamato il “gioco della risata”, un divertente passatempo di un padre che cerca di proteggere sua figlia dalla tragedia delle bombe sganciate in Siria. Sta facendo il giro del web il video di Abdullah, che per amore delle piccola di 3 anni è disposto a fare qualsiasi cosa.

Salwa, infatti, crede che ogni deflagrazione sia in realtà un fuoco d’artificio: la realtà, purtroppo, è ben altra.

La famiglia di Abdullah è stata costretta a fuggire verso est dalla città di Saraqib, vicino Idlib, nel nord dello stato siriano. Ma la guerra non cessa da 9 anni e le bombe che continuano a cadere spesso spaventano i più piccoli. Abdullah ha raccontato alla stampa locale che Salwa “è solo una bambina, non comprende la guerra”. Per questo motivo ha deciso “di insegnarle questo gioco per evitare che il suo equilibrio psicologico collassi. In modo che non si ammali di paura“.

Sul web moltissimi utenti hanno apprezzato l’idea geniale del padre e sperano che la guerra possa cessare presto, affinché i bambini non debbano vivere nella paura.

Soltanto pochi giorni fa, inoltre, una bimba siriana è morta a causa del freddo.