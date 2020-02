Coronavirus: le persone guarite superano il numero di contagi

Dall'inizio dell'epidemia di coronavirus mai era accaduto: le persone guarite superano per la prima volta il numero dei contagi.

Nella giornata di martedì 18 febbraio è stato registrato un segnale positivo dallo scoppio dell’epidemia di coronavirus: le persone guarire superano il numero dei contagi accertati. Non era mai accaduto. Stando ai dati, infatti, in Cina sarebbero state dimesse 1.824 persone, mentre il numero dei contagi accertati nella suddetta giornata si è fermato a 1.749. Buone notizie anche dal comparto economico e in particolare dal settore automobilistico: General Motors e Fiat Chrysler hanno riaperto gli impianti.

Coronavirus, persone guarite superano contagi

Mentre il bilancio delle vittime per il Covid-19 ha superato le 2.000 persone, arriva una buona notizia: le persone guarite superano per la prima volta il numero dei contagi. Il dato è stato registrato nella giornata di martedì 18 febbraio. Infatti, in Cina le persone guarite sono state 1.824, mentre i nuovi casi di contagio accertati ammontavano a 1.749.

Stando ai dati diffusi dalla Commissione sanitaria nazionale (Nhc), i contagi certi, al netto dell’Hubei sono stati 56, in calo per il il quindicesimo giorno di fila.

Il numero dei decessi nella regione epicentro del focolaio, invece, è aumentato di 132 unità, attestandosi a 1.921 totali. Infine, i nuovi casi di coronavirus accertati martedì sono stati 1.693, il dato più basso mai registrato dall’11 febbraio scorso. Per il secondo giorno, inoltre, il numero si trova sotto quota 2.000, portando il totale dei contagi a 61.682.

Coronavirus, ultime notizie

A Hong Kong è stato registrato il secondo decesso per Covid-19, a riferirlo è stata la portavoce del Princess Margaret Hospital. Si tratterebbe di un paziente 70enne che ha avuto un rapido peggioramento di condizioni: l’uomo era comunque affetto da diabete e problemi renali. La Corea del Sud, invece, conferma 15 nuovi casi di contagio, portando il totale del Paese a 46.