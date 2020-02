Mentre i 30 italiani a bordo della Diamond Princess si preparano al rientro, due passeggeri a bordo della nave sono morti per coronavirus.

Due passeggeri a bordo della Diamond Princess sono morti a causa del coronavirus: si tratta di una coppia di turisti giapponesi. Mentre si preparano le operazioni per il rientro dei 30 italiani con un volo militare da Yokohama insieme ad altri 27 europei, proseguono gli sbarchi degli altri passeggeri. Un volo partito da Ciampino nella serata di mercoledì 19 febbraio permetterà il rimpatrio dei connazionali. Lo si apprende dal profilo Facebook del ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Coronavirus, due morti su Diamond Princess

Avrebbero 80 anni i due anziani turisti giapponesi morti a bordo della Diamond Princess: sarebbero le prime vittime per coronavirus sulla nave da crociera in quarantena. A riferirlo è stata una fonte del governo giapponese citata dalla stampa locale. Il numero di contagi totali a bordo è salito a quota 621: tra questi è risultato positivo anche un italiano.

Rimpatrio degli italiani

Mentre si attende l’arrivo del volo di rimpatrio degli italiani, inoltre, proseguono gli sbarchi dei passeggeri non contagiati.

Da Ciampino è decollato alle ore 19:08 il Boeing di rimpatrio dei 30 connazionali ai quali si aggiungeranno altri 27 cittadini europei. L’arrivo è previsto per giovedì, mentre il rientro in Italia avverrà venerdì. Da quanto si apprende, un primo gruppo di 443 persone è sbarcato dalla Diamond Princess nelle ultime ore. Tra esse vi sono principalmente passeggeri anziani sani. Per la giornata di giovedì 20 febbraio, invece, mentre è in programma lo sbarco un secondo gruppo di 500 passeggeri. Le operazioni proseguiranno fino a venerdì. A bordo, infine, rimarranno il comandante italiano della nave con altri 4 connazionali appartenenti all’equipaggio.