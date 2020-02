È morto Larry Tesler, il “padre” dei comandi copia-incolla-taglia

È morto Larry Tesler, l'inventore e il padre dei comandi per copiare, taglia o incollare elementi sul computer: aveva 74 anni.

Lutto nel mondo della tecnologia mondiale: è morto all’età di 74 anni Larry Tesler, il “padre” dei comandi copia, incolla e taglia. Grazie a lui erano nate le funzionalità che ad oggi tutti utilizzano: “ctrl-c” per copiare un elemento, “ctrl-v” per incollarlo e “ctrl-x” per tagliarlo. La sua specializzazione era volta a semplificare l’utilizzo dei dispositivi informatici. Tra le altre cose, Tesler lavorò anche per Xerox e Apple.





È morto il creatore e l’inventore dei comandi copia-incolla: Larry Tesler è scomparso lunedì 17 febbraio all’età di 74 anni. Nato nel Bronx nel 1945, si era laureato nella prestigiosa università di Stanford e si era dedicato da subito all’intelligenza artificiale. Mosse i primi passi nel mondo della tecnologia quando i pc erano ancora agli albori.

L’esordio fu alla Xerox, dove Tesler si specializzò nel rendere i sistemi informatici più semplici e intuitivi. Terminato il primo periodo alla Xerox, Larry passò a lavorare in un altro grande colosso della tecnologia: la Apple di Steve Jobs. Proprio in quell’ambiente nacquero i comandi che ad oggi utilizzano tutte le persone del mondo: “ctrl-c” per copiare un elemento, “ctrl-v” per incollarlo e “ctrl-x” per tagliarlo. Il comando venne incorporato nel software Apple sul computer Lisa. All’epoca era il 1983. Successivamente, inoltre, venne inserito anche sul primo Macintosh e si diffuse poi in tutte le altre tipologie di computer commercializzate.

Dopo aver lasciato Apple, Larry ha fondato una società propria: la Stagecast Software. Infine, nel 2001, è passato prima ad Amazon, diventando vicepresidente per lo shopping, poi a Yahoo nel 2005, e nel 2008 è diventato socio di 23andMe.