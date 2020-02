Ha baciato in fronte il Pontefice e lo scatto che li ritrae è subito diventata virale: chi è Philippe Naudin.

In poche ore è diventata virale la fotografia che ritrae un uomo che bacia in fronte Papa Francesco nel corso dell’udienza in Vaticano. In molti si sono chiesti chi è: si tratta di Philippe Naudin, un mendicante con una disabilità psichica causata da una meningite con cui convive da anni.

Chi è Philippe Naudin

Nato nel 1971, è stato riconosciuto da alcuni volontari italiani che ogni anno si recano al santuario di Lourdes. Philippe è infatti da anni stanziato davanti a una delle entrate principali dei luoghi di culto per chiedere l’elemosina e aiutare nell’assistenza di malati e pellegrini.

Lourdes è un luogo significativo per la sua vita. Rimasto paralizzato in seguito a una meningite, la madre lo portò qui quando aveva sette anni e secondo il suo racconto fu protagonista di un miracolo.

Per la prima volta riuscì infatti ad alzarsi dalla sedia a rotelle, a reggersi sulle sue gambe e a pronunciare nel viaggio di ritorno la sua prima parola: “Mamma“. Da quel momento le sue condizioni sono migliorate ed è riuscito a coronare il suo sogno di diventare un attore. Ha lavorato in alcuni spettacoli teatrali in Francia, suo paese natale.





Philippe è giunto a Roma da Papa Francesco con un gruppo organizzato dall’attore Michale Lonsdale. Si tratta di uno degli interpreti del film “Uomini di Dio”, pellicola che racconta il massacro di alcuni monaci cattolici uccisi dai terroristi islamici per non aver voluto abbandonare un monastero algerino. Probabilmente i due si sono conosciuti proprio a Lourdes, luogo frequentato spesso da Lonsdale.