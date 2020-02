Coronavirus, positivi 18 americani evacuati dalla Diamond Princess

Diciotto cittadini americani sono risultati positivi al coronavirus dopo essere stati evacuati dalla nave da crociera Diamond Princess.

Secondo quanto riportato dai media internazionali, diciotto cittadini americani sono risultati positivi ai testi per il coronavirus dopo essere stati evacuati dalla nave da crociera Diamond Princess, attualmente ormeggiata in quarantena nel porto di Yokohama. Stando alle dichiarazioni delle autorità, altri dieci passeggeri sono stati trovati positivi al coronavirus direttamente in Giappone.