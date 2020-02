Il bilancio dei morti per coronavirus è in continuo aumento: atteso per venerdì 21 febbraio il rientro degli italiani sulla Diamond Princess.

Partito dalla città cinese di Wuhan, il coronavirus si sta diffondendo in tutto il mondo, al punto che l’Oms ha decretato l’emergenza globale. I casi sono aumentati bruscamente in un solo giorno a causa delle ridefinizione delle persone infette, ma in seguito le persone guarite hanno superato il numero dei contagi. Dall’America all’Australia, dall’Europa all’Asia. Sulla nave Diamond Princess, messa in quarantena al porto di Yokohama in Giappone, tutti gli italiani sono risultati negativi ai test. un 38enne italiano è ricoverato in terapia i tensiva al Codogno di Lodi: è il primo caso in Lombardia.

Trenta connazionali torneranno in Italia nella mattinata di venerdì 21 febbraio grazie a un volo dell’Aeronautica Militare. I 19 italiani rimpatriati da Wuhan, invece, possono lasciare la quarantena a Cecchignola e riprendere la routine quotidiana.

Ma quanti sono, oggi, i morti per coronavirus?

Coronavirus, quanti sono i morti?

Il bilancio dei morti per coronavirus è in continuo aumento, ma il numero di contagi sta progressivamente in diminuzione.

Gli ultimi dati (aggiornati al 20 febbraio) parlano di oltre 2.233 morti (la Sars ne fece 774) e oltre 75.755 mila contagi. “È peggio del terrorismo”, ha affermato l’Oms. Il 12 febbraio il numero delle vittime in tutta la Cina è stato di 1.100: il forte incremento era dovuto alla ridefinizione dei casi affetti da Covid-19. Nella giornata del 17 febbraio, invece, è morto il direttore dell’ospedale di Wuhan.

Il numero più elevato di persone infette al di fuori della Cina è stato registrato in Giappone. Il 5 febbraio scorso, inoltre, un sito cinese avrebbe erroneamente reso noto il numero reale di vittime e contagi che sarebbe nettamente più alto rispetto a quello che attualmente conosciamo. In Europa i casi di contagio confermati sono 47 (dato aggiornato al 19 febbraio). Nel dettaglio, ci sono 16 casi confermati in Germania, 12 in Francia (con un decesso, il primo fuori dall’Asia e il primo nel Vecchio Continente), 9 nel Regno Unito, 3 in Italia, 2 in Spagna, 2 in Russia, uno in Belgio, uno in Finlandia e uno in Svezia.

Il primo morto per coronavirus in Europa è un anziano di 80 anni francese.

Coronavirus, la situazione in Italia

I casi di contagio confermati in Italia sono 3. I primi ad aver contratto il coronavirus sono due turisti cinesi: l’uomo ha 67 anni e la moglie ne ha 66. Alloggiavano al Grand Hotel Palatino, nel cuore della Capitale. Una volta atterrati a Milano Malpensa, la coppia avrebbe dovuto proseguire il tour nel Bel Paese visitando Sorrento, Roma, Verona, Parma e Cassino. Insieme a loro c’era una comitiva di almeno venti persone. Nel bollettino del 20 febbraio, inoltre, i medici dichiarano che la coppia di turisti rimane ricoverata “in terapia intensiva, ma le loro condizioni generali sono in progressivo miglioramento“. Anche un cittadino italiano rientrato da Wuhan è risultato positivo ai test.

Ricoverato presso lo Spallanzani di Roma, secondo i medici riporterebbe delle condizioni di salute “ottime”.

La Direzione sanitaria dello Spallanzani rende noto anche che finora sono stati valutati presso l’istituto 68 pazienti totali. Di questi 62 sono risultati negativi al test e sono stati dimessi, mentre 6 pazienti sono tuttora ricoverati. Per quanto riguarda, infine, gli italiani rimpatriati da Wuhan, il periodo di quarantena alla Cecchignola è terminato e nessuno è risultato positivo ai test. Anche Niccolò, il ragazzo di 17 anni di Grado, è in ottime condizioni di salute.