Almeno 30 persone (compresi bambini piccoli) sono rimaste ferite quando un'auto si è scagliata contro la folla in Germania.

Panico a Volkmarsen, in Germania, dove un’auto si è scagliata contro la folla riunita per la tradizionale parata di Carnevale. Almeno 30 persone sarebbero rimaste ferite, compresi alcuni bambini piccoli. Il conducente sarebbe stato arrestato.

Germania, auto contro la folla

Torna la paura in Germania, a pochi giorni dalla strage di Hanau che ha provocato la morte di undici persone, compreso il killer. Nessuna vittima, questa volta, ma almeno 30 feriti, tra cui diversi minori che, insieme ai genitori, stavano partecipando alla tradizionale sfilata di Carnevale organizzata dal comune dell’Assia, a nord di Francoforte. Una tragedia sfiorata, nonostante l’aumento dei controlli imposto dal Ministero dell’Interno tedesco proprio in seguito ai fatti di Hanau.





Sul luogo del corteo sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti di polizia e i soccorritori a bordo di numerose ambulanze.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe abbattuto con l’auto (una Mercedes Kombi) le transenne per poi scagliarsi contro la folla, a poca distanza da un supermercato.

La polizia tedesca ha prontamente arrestato il conducente, sottolineando però di non poter fornire ulteriori dettagli e invitando media e cittadini a non diffondere “rapporti non confermati” su quanto accaduto. Al momento non si conosce