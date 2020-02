Coronavirus in Iran, positivo ai test il viceministro alla Salute

Il coronavirus continua a diffondersi in Iran, dove è del 25 febbraio la notizia che il viceministro alla Salute Iraj Harirchi è risultato positivo ai test clinici. Con questo salgono a 95 i contagi attualmente in corso nella Repubblica Islamica, con due distinti focolai a Qom e nella capitale Teheran che hanno provocato complessivamente 16 decesso da Covid-19. La notizia del contagio del viceministro è stata riportata da un consigliere del ministero della Salute iraniano e in seguito confermata da Harirchi.



Poco dopo dopo l’annuncio del ministero è stato lo stesso viceministro a confermare la sua positività al coronavirus tramite un video messaggio, nel quale specificava di essere attualmente in quarantena in casa propria dov’è sottoposto a cure mediche.

Iraj Harirchi, Iran’s deputy health minister, went on TV yesterday (left) to insist the Iranian government was getting the #coronavirus outbreak under control.

Today it was announced Harirchi himself has the virus. pic.twitter.com/dO0RgLyydk

— Raf Sanchez (@rafsanchez) February 25, 2020