La stampa estera ha dato risalto alla diffusione in Italia del coronavirus, chi concentrandosi sulle conseguenze e chi sul rapporto Italia-Cina.

Trattandosi del terzo paese al mondo e del primo in Europa per numero di contagi da coronavirus, era inevitabile che l’Italia finisse sulle prime pagine di moltissimi quotidiani della stampa estera. Sono infatti molti i giornali che, non solo in Europa ma anche negli altri continenti, hanno raccontato l’emergenza che il nostro paese sta fronteggiando.

Coronavirus in Italia visto dalla stampa estera

Tra quelli francesi spicca Le Monde, che apre la testata con una fotografia ritraente i militari che presidiano il focolaio dell’epidemia del Lodigiano. Questo il titolo: “Coronavirus: la quarantena arriva in Italia“.

Il focus sulla presenza di militari viene ripreso anche in Germania dal Die Welt. Con una foto di Codogno, nel titolo e nell’introduzione si concentra sulla presenza di esercito e Polizia preposti a impedire entrata e uscita nella zona rossa. Si parla poi di alcuni fuggitivi che hanno infranto le regole.

Stessa cosa per uno dei maggiori quotidiani sloveni, il Delo. Anche qui si dà rilevanza non al numero di contagi né al modo in cui sono avvenuti ma ai controlli e all’isolamento garantito dalle forze dell’ordine schierate all’ingresso del focolaio.

Il focus cambia invece osservando il titolo di El Paìs, importante giornale spagnolo. Qui l’importanza è data alle conseguenze della diffusione del virus, ovvero le ordinanze prese dalle regioni del nord Italia relative alla chiusura dei luoghi aggregativi. In particolare si cita la maggior città coinvolta dal provvedimento, ovvero il capoluogo lombardo: “Milano chiude scuole, cinema e teatri per una settimana“.

Le misure stringenti e intransigenti vengono riprese anche dal britannico The Guardian. Con un’immagine delle file fuori dai supermercati, presi d’assalto per timore di rimanere senza approvvigionamento alimentare, il suo titolo parla di “Misure draconiane per limitare la diffusione del coronavirus“.

I colleghi dei Daily Mail hanno invece rivolto la loro attenzione alle conseguenze dell’epidemia nel campo della moda e delle manifestazioni. Le foto e il focus sono infatti sulla sfilata a porte chiuse di Giorgio Armani e sulla sospensione del Carnevale di Venezia.

A fornire uno sguardo diverso che si concentra sul rapporto tra Italia e Cina è stato il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. Questo titola infatti “La moderna via della seta porta il virus” in riferimento alla rinnovata partnership italo-cinese. L’autore dell’articolo è un corrispondente italiano che, sotto una foto semideserta di Codogno, spiega perché a suo parere la Lombardia è particolarmente colpita dal virus tenendo conto degli accordi tra i due paesi.