Gli Stati Uniti avrebbero pronto un vaccino contro il coronavirus che entro aprile 2020 dovrebbe essere sperimentato su un campione umano.

Si potrebbe essere sempre più vicini ad un vaccino contro il coronavirus, che in Italia ha già causato oltre 200 contagi e in Cina oltre 2.000 vittime: la svolta potrebbe arrivare dagli Stati Uniti che, stando a quanto si apprende, non escludono di effettuare le prime sperimentazioni sull’uomo già ad aprile 2020.

Coronavirus: vaccino negli Stati Uniti

Ad averlo metto a punto è stata Moderna, una società farmaceutica di Cambridge e molto quotata sul mercato newyorchese del Nasdaq (Mrna). Luogo teatro della creazione è stato l’impianto di Norwood a quaranta chilometri a sud di Boston grazie ad una collaborazione con l’Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive americano e il Centro di ricerca sui vaccini.

Moderna ha inviato alcune fiale di vaccino sperimentale a Bethesda, nel Maryland, presso l’Istituto con cui ha collaborato. Questo, una volta ricevuto, dovrebbe iniziare a sperimentarlo su circa 20-25 volontari sani a cui verrà somministrato entro fine aprile.

Le verifiche dovranno accertare se due dosi del vaccino siano sufficienti a proteggere l’uomo dall’infezione.

Ancora non è chiaro l’esatto momento in cui si avrà conoscenza dei risultati. Potrebbero però arrivare già in estate, presumibilmente tra luglio e agosto. Se si rivelerà efficace potrebbe essere messo in commercio, cosa che però non avverrà prima del 2021. L’immunologo Anthony Fauci, vertice dell’Istituto, ha spiegato che è possibile che la diffusione del coronavirus sia minore nei mesi più caldi, ma che poi torni nuovamente in inverno.