La foto di una neonata arrabbiata sta facendo il giro del web. La bambina appena venuta al mondo è stata ritratta con un'espressione divertente che è subito diventata virale sui social.

Un nuovo scatto sta facendo il giro del web. Si tratta di una foto della piccola Isabela de Jesus ritratta dal fotografo Rodrigo Kunstman dopo essere appena venuta al mondo. La neonata appare molto arrabbiata con il medico che l’ha fatta nascere e per questo l’immagine ha conquistato la simpatia degli utenti social.

Neonata e già arrabbiata

La piccola Isabela de Jesus è venuta la mondo in Brasile con parto cesareo. Per l’occasione la mamma ha assunto un fotografo professionista che ritraesse il momento. E Rodrigo Kunstman è riuscito a cogliere uno scatto proprio speciale: la neonata è raffigurata con un’espressione molto arrabbiata diretta al medico che l’ha fatta nascere. Il dottore in quel momento stava cercando di stimolare la respirazione della bambina, mentre questa era tenuta in braccio da un’ostetrica.

La piccola Isabela appare con le sopracciglia aggrottate e uno sguardo serio fisso verso il medico.

Lo scatto pubblicato sul profilo Facebook del fotografo è diventato immediatamente virale. L’espressione accigliata della neonata ha divertito molto gli utenti del social network, che si sono cimentati nel commentare l’immagine con ironia. In molti, infatti, hanno interpretato lo sguardo della piccola Isabela come un’occhiataccia lanciata al medico per averla portata la mondo.

Quello di Isabela non è il primo scatto di un bebè a fare il giro del web. Le espressioni dei neonati sono molto buffe e vengono spesso accolte con divertimento dagli utenti dei social network. In un’altra occasione è stata però la foto di un neo-papà a scatenare l’ironia del popolo online: l’uomo è svenuto per l’emozione del momento e la moglie divertita lo ha fotografato circondato dagli ostetrici.