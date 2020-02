Annegato in piscina. A soli 3 anni perde la vita in un parco acquatico, il bimbo era in vacanza con i genitori in Thailandia.

Un’ordinaria giornata al parco acquatico si trasforma in tragedia per i genitori di un bimbo annegato in piscina. Il piccolo Bobby Watson aveva appena 3 anni e, insieme alla sua famiglia di origine britannica, era in vacanza in Thailandia. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di domenica 23 febbraio 2020, presso una piscina del Blue Tree Waterpark di Phuket.

Bimbo annegato in piscina: stava correndo

Il bimbo, sfuggito al controllo dei genitori e del fratellino di 7 anni, stava correndo a bordo di una piscina quando vi è scivolato dentro. L’acqua era profonda 120 centimetri, appena sotto l’uscita di uno scivolo. Trascinato sul fondo, Bobby ha perso conoscenza.

Tragedia al parco acquatico

Inutili gli sforzi dei bagnini per tentare di rianimare il piccolo a bordo piscina: non c’è stato nulla da fare.

Già prima del trasporto in ambulanza all’Ospedale di Thalang, è stato purtroppo dichiarato il decesso.

Il capo della polizia di Thalang, Yanpatr Malai, ha commentato: “I genitori del bimbo sono devastati dal dolore. I turisti presenti attorno alla piscina dove è avvenuto l’incidente erano shockati”.





Il supporto dello staff

Il Blue Tree Water Park, aperto a metà del 2019, ha pubblicamente dichiarato: “Siamo profondamente addolorati per la famiglia Watson. La domenica è una giornata molto affollata, proprio per questo ci sono sempre bagnini altamente preparati accanto agli scivoli”.

Tutto lo staff del parco acquatico e i proprietari hanno espresso la loro vicinanza ai genitori del piccolo Bobby, oltre alla volontà di offrire supporto in ogni modo possibile.

Un simile destino è tragicamente capitato anche a un bimbo italiano di 4 anni, a Mirabilandia (Ravenna), annegato in piscina mercoledì 19 giugno 2019 mentre era al parco divertimenti con la famiglia.