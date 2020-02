Mentre aumenta il numero di contagi in Europa e Africa, si registra un rallentamento dell'epidemia in Cina.

Mentre l’Italia affronta l’emergenza coronavirus, dalla Cina arrivano le prime buone notizie: sembrerebbe infatti essere in diminuzione sia il numero dei contagi sia quello dei morti nel Paese focolaio dell’epidemia. Sono 52 i nuovi decessi registrati (dati aggiornati a mercoledì 26 febbraio), il numero più basso nelle ultime tre settimane, e 406 i nuovi casi di positività al virus di Wuhan.

Coronavirus, i numeri del contagio in Cina

Tutte le più recenti vittime dell’infezione provengono da Hubei, così come 401 dei 406 contagiati, fa sapere la Commissione nazionale per la salute (Nhc). Aumentano, nel frattempo, le province cinesi che non stanno registrando alcun nuovo caso. Sono solo cinque, infatti, i test risultati positivi al di fuori dell’epicentro dell’epidemia: secondo gli esperti, si tratta del dato più basso in oltre un mese di monitoraggio.





Nuovo caso in Africa

Resta tuttavia alto il livello di allerta nel resto del mondo, per timore che il contagio da coronavirus possa travalicare i confini di Cina, Italia e altri Paesi interessati dall’infezione.

È proprio un italiano il secondo caso positivo registrato in Africa, più precisamente in Algeria, dopo un cittadino egiziano. Si tratterebbe di un nostro connazionale giunto nel Paese lo scorso 17 febbraio, informa il ministro della Salute algerino, che assicura: “Abbiamo preso tutte le misure per il suo ricovero“.

È un nostro connazionale anche il primo caso sospetto in Sud America. Secondo fonti locali, si tratterebbe di un italiano di 61 anni risultato positivo al test a San Paolo, in Brasile. Per la conferma, si attende un secondo test.