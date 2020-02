Uno degli infetti da coronavirus in Francia, accertato nelle scorse ore, è morto nella notte a Parigi: ad annunciarlo le autorità locali.

Il direttore generale della Sanità francese Jeròme Salomon ha annunciato tre nuovi casi confermati di coronavirus nel Paese: uno degli infetti, un uomo di 60 anni, è morto a Parigi nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 febbraio 2020. Un altro paziente sarebbe in rianimazione.

Coronavirus a Parigi: un morto

Si tratta del secondo decesso in Francia su un totale di diciassette casi accertati, cinque dei quali nelle ultime 24 ore. Ancora non sono giunte informazioni più specifiche della vittima né è noto se avesse già patologie pregresse come è avvenuto per tutte le morti verificatesi in Italia. La prima persona infetta da coronavirus e deceduta il 14 febbraio 2020 sempre nella capitale era invece un uomo di 80 anni di nazionalità cinese.

Per quanto riguarda gli altri quattro nuovi casi di infezione in terra francese vi sono: una giovane ragazza cinese recentemente tornata dalla Cina, un uomo di nazionalità francese che non molto tempo prima era stato in Italia, un 55enne che si trova in gravi condizioni ad Amiens e un 36enne di Strasburgo che pochi giorni prima era stato in Lombardia, la regione italiana più colpita dai contagi.

Il quinto accertato nelle medesime ore è appunto il 60enne deceduto.

Il governo francese ha rassicurato i cittadini di essere pronto a fronteggiare un’eventuale emergenza. Dopo una riunione tenutasi domenica 23 febbraio, hanno affermato di aver predisposto la preparazione di 70 ospedali extra per accogliere i pazienti infetti. Hanno inoltre triplicato le risorse per i test da effettuare sui casi sospetti.