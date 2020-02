Psicosi e paura del Coronavirus contagiano anche gli Usa: 5 università hanno sospeso programmi nel nostro Paese. San Francisco dichiara l'emergenza.

Negli Usa non ci sono casi di Coronavirus: dei 445 casi sospetti e testati, 12 sono collegati con viaggi all’estero, due sono parenti stretti. Dai 42 passeggeri della nave Diamond Princess, 3 sono risultati positivi al virus. Anche un militare statunitense di stanza in Corea del Sud è risultato positivo al test, come ha reso reso noto il Pentagono. Un militare di 23 anni è stato contagiato: attualmente è in quarantena nella sua residenza fuori dalla base di Camp Carroll, in una città vicina alla città coreana di Daegu. Donald Trump rassicura: “Il Centres for Disease control e la mia amministrazione stanno facendo un ottimo lavoro nel trattare il Coronavirus, inclusa la chiusura molto precoce dei nostri confini in alcune aree del mondo.

Nonostante i dem sostenessero fosse “troppo presto”, si è rivelata la decisione corretta. Ma tanto non importa quanto bene facciamo…”, è il tweet polemico del Presidente americano, che si dice soddisfatto del suo governo. Intanto la psicosi del Coronavirus, già dilagata in Italia, è approdata anche negli Usa. Sono 5 le università che hanno già sospeso programmi in Italia. San Francisco, intanto, dichiara l’emergenza.



Coronavirus, negli Usa sospesi i programmi in Italia

Elon University, Fairfield, Florida International, New York University e la Syracuse sono le università americane che, almeno per il momento, hanno deciso di sospendere i propri programmi in Italia. La maggior parte dei programmi si tengono a Firenze.

La paura del Coronavirus non si attenuta neppure a San Francisco.





La quarta città più grande d’America, infatti, ha dichiarato lo stato di emergenza locale.

Eppure al momento non ci sono contagi. Il provvedimento, ha spigato la sindaca London Breed, è stato preso come misura preventiva. L’obiettivo è rafforzare i preparativi e la consapevolezza in merito alla diffusione del virus.