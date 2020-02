Morto a 112 anni l'uomo più vecchio del mondo: viveva in una casa di riposo in Giappone.

Dal Giappone arriva una triste notizia: è morto Chitetsu Watanabe, l’uomo più vecchio del mondo. Aveva 112 anni e 355 giorni.

Morto l’uomo più vecchio del mondo

Avrebbe tagliato tra poco il traguardo dei 113 anni Chitetsu Watanabe, di origine giapponese. Il 12 febbraio scorso era diventato ufficialmente l’uomo più vecchio del mondo secondo il Guinness dei primati. Pochi giorni dopo essere entrato nel libro dei record, Chitetsu si è spento in una casa di riposo in Giappone. La sua morte è stata annunciata dalla prefettura giapponese in un comunicato ripreso dalla Cnn. Watanabe era nato il 5 marzo 1907, una data che a noi sembra – a ragione – lontanissima. La sua è stata una vita normale, come quella di tutti gli altri: aveva lavorato per molti anni in una piantagione di zucchero a Taiwan, poi come impiegato in un’azienda agricola giapponese a Niigata.

Il segreto della sua longevità? “Non arrabbiarsi mai e sorridere sempre”. Questo è ciò che l’uomo più vecchio del mondo aveva rivelato in un’intervista al giornale locale.





Record di longevità

Nonostante Chitetsu Watanabe sia entrato di diritto nell’album del Guinness dei primati, il record assoluto come uomo più vecchio del mondo lo detiene qualcun altro. Si tratta di Jiroemon Kimura, nato il 19 aprile 1897 e morto a 116 anni e 54 giorni, anch’egli giapponese.

Se invece si estende la ricerca anche alle donne, a detenere il record assoluto di longevità è una signora francese. Si tratta di Jeanne Louise Calment, defunta nel 1997 a 122 anni e 164 giorni.