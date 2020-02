Tramite un commosso post condiviso sul suo profilo, Greta Thunberg ha annunciato la scomparsa di suo nonno, morto all’età di 94 anni. L’attivista svedese, nota per le sue battaglie contro i cambiamenti climatici e promotrice degli scioperi in favore dell’ambiente, ha poi condiviso una serie di scatti con lui.

La giovane ha definito Olof Thunberg, questo il nome del familiare, come “una delle persone più gentili che io abbia mai conosciuto” per ammettere che le mancherà terribilmente. Ha poi allegato alla descrizione del post, scritto sia in inglese sia in svedese, tre fotografie che lo ritraggono in tre diversi momenti della vita. La prima con un primo piano dell’uomo, la seconda con lui che teneva in braccio lei ancora piccola e la terza, quella più recente, che li mostra insieme seduti e sorridenti.

Yesterday my grandfather Olof Thunberg passed away. He was about to turn 95. He was one of the kindest people I have ever known. We miss him terribly. Igår gick min farfar Olof Thunberg bort. Han var en av Sveriges största skådespelare och har stått på scen i över 75 år. Han var en av de snällaste människorna jag någonsin träffat. Vi saknar honom fruktansvärt mycket.

